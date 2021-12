Bundesliga : Borussia Mönchengladbach storniert Eintrittskarten

Borussia Mönchengladbach hat angesichts zu erwartender coronabedingter Zuschauer-Beschränkungen die verkauften Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den SC Freiburg storniert.

Mönchengladbach | Alle Fans, die Tickets für die Partie an diesem Sonntag erworben haben, sollen ihr Geld in den nächsten zwei Wochen zurückerhalten, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein mitteilte. Über einen möglichen neuen Kartenvorverkauf will der Club noch informieren. Infolge der hohen Corona-Infektionszahlen will Nordrhein-Westfalen konkrete Maßnahmen ...

