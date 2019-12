Boxing Day in England : Arsenal enttäuscht mit neuem Trainer und Özil – Chelsea patzt

Mit Mesut Özil in der Startelf kann der FC Arsenal wieder nicht gewinnen. Besser lief es für Manchester United.

26. Dezember 2019, 21:20 Uhr

Bournemouth | Auch unter dem neuen Trainer Mikel Arteta enttäuscht der FC Arsenal in der englischen Premier League weiter. Beim traditionellen Weihnachtsspieltag am Donnerstag kamen die Gunners mit dem früheren Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Nationaltorhüter Bernd Leno beim AFC Bournemouth nicht über 1:1 (0:1) hinaus. Mit 24 Punkten hängen die Gunners in der Tabelle auf Platz elf fest. Der Ex-Dortmunter Pierre-Emerick Aubameyang erzielte nach dem Führungstor durch Dan Gosling (35. Minute) in der 63. Minute für die enttäuschenden Londoner zumindest noch den Ausgleich.

Chelsea verliert überraschend

Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verlor mit dem Tabellenvierten FC Chelsea überraschend gegen den FC Southampton 0:2 (0:1). Michael Obafemi (31.) und Nathan Redmond (73.) waren für das Team des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl erfolgreich.

Ancelotti-Debüt endet mit Sieg

Der Einstand von Trainer Carlo Ancelotti beim FC Everton gelang. Der Club des ehemaligen Bayern-Coaches gewann dank eines späten Kopfball-Treffers von Dominic Calvert-Lewin (80.) mit 1:0 (0:0) gegen den FC Burnley und kletterte auf Rang 13. Im Keller-Duell verlor der deutsche Trainer Daniel Farke mit Norwich City bei Aston Villa mit 0:1 (0:0) und fiel mit dem Aufsteiger auf Rang 20 zurück.

Manchester United gewinnt klar

Deutlich verbessert zeigte sich Manchester United. Nach der Pleite bei Abstiegskandidat Watford (0:2) bezwangen die Red Devils Newcastle United problemlos mit 4:1 (3:1) und sind vorerst Siebter. Anthony Martial (24./51.) traf doppelt, Mason Greenwood (36.) und Marcus Rashford (41.) machten den Sieg perfekt. Matthew Longstaff (17.) hatte Newcastle in Führung gebracht.

Mourinhos Tottenham Hotspur knapp vorn

Die Tottenham Hotspur haben zum Start des Boxing Days einen erneuten Rückschlag abgewendet. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho siegte trotz Rückstandes noch 2:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion. Damit schob sich der Champions-League-Finalist der Vorsaison auf Rang fünf vor. Nach der Gäste-Führung durch Adam Webster drehten Englands Nationalspieler Harry Kane (53.) und Dele Alli (72.) das Match für den Champions-League-Gegner von RB Leipzig.