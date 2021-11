WM-Qualifikation : Brasilien besiegt Kolumbien und löst vorzeitig Ticket für WM

Die brasilianische Nationalmannschaft um Superstar Neymar hat sich mit dem Sieg über Kolumbien für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

São Paulo | Brasilien hat als erste Mannschaft in Südamerika die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 geschafft. Die Seleção um Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) gewann in São Paulo gegen Kolumbien mit Rückkehrer James Rodríguez mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte Chile in Asunción mit 1:0 gegen Paraguay gewonnen und rückte in der Südamerika-Quali...

