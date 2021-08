1. Spieltag : Bundesliga: Dortmund startet furios, Aufsteiger verlieren

Die beiden Bundesliga-Aufsteiger hatten sich bestimmt einen besseren Start erhofft. Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth verlieren. In der Tabelle führt vorerst Stuttgart vor Dortmund.

Frankfurt am Main | Borussia Dortmund ist furios in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Der BVB gewann am Samstagabend mit 5:2 (3:1) gegen Eintracht Frankfurt und bescherte seinem neuen Trainer Marco Rose ein gelungenes Liga-Debüt. Die Aufsteiger aus Bochum und Fürth erlebten dagegen eine enttäuschende Rückkehr. Der VfL verlor beim VfL Wolfsburg mit 0:1 ...

