Sachsen weiter sieglos : Fortuna Düsseldorf überrascht RB Leipzig

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ärgert RB Leipzig, das nach durchwachsener Leistung nach dem 2. Spieltag sieglos bleibt.

von dpa

02. September 2018, 17:24 Uhr

Leipzig | RB Leipzig hat einen Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Nach der 1:4-Auftaktniederlage in Dortmund kam das Team von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Sonntag im Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Matthias Zimmermann (47.) hatte die Gäste vor 34.975 Zuschauern kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht. Jean-Kevin Augustin (68.) gelang in einer hitzigen Partie nur noch der Ausgleich.

"Die Leipziger haben uns unterschätzt. Wir haben uns nicht belohnt", meinte Fortunas Torschütze Zimmermann im TV-Sender Sky. "Wir haben letztlich zwei Punkte verloren." Beide Teams warten nach zwei Spieltagen auf ihren jeweils ersten Sieg.

imago/Jan Huebner

Im Vergleich zur Startelf im Playoff-Rückspiel zur Europa League am vergangenen Donnerstag gegen FK Sorja Luhansk (3:2) nahm Rangnick gleich acht Veränderungen im Leipziger Team vor. Lediglich Timo Werner, Kevin Kampl und Stefan Ilsanker hatten auch gegen die Ukrainer begonnen. Er setzt damit seine Ankündigung um, weitgehend frische Spieler auflaufen zu lassen.

Doch den frischeren Eindruck hinterließen die Fortunen, die den vom VfB Stuttgart geholten Abwehrspieler Marcin Kaminski ebenso in der Startelf hatten wie Marvin Ducksch, der von Holstein Kiel zum Aufsteiger gewechselt war. Und der zwang bereits nach sechs Minuten Peter Gulacsi im RB-Tor zu einer Glanztat. Der Ungar, der sein 100. Pflichtspiel für die Sachsen bestritt, stand auch später bei stark ausgespielten Kontern der Düsseldorfer stets richtig. Bei einem knapp am Tor vorbeirauschenden Schuss von Niko Gießelmann (36.) hatte er aber auch Glück.





Von den Leipzigern dagegen war lange nichts zu sehen. Zwar hatten sie die Hoheit im Mittelfeld, doch gefährlich wurden sie nur selten. Und wenn, dann nur nach Fehlern der Gäste. So rollte ein von André Hoffmann abgefälschter Ball hinter Torhüter Michael Rensing kurz vor der Linie von Pfosten zu Pfosten, ohne dass ein RB-Spieler ihn ins Tor drücken konnte (5.). Erst kurz vor der Pause ergaben sich Chancen für Timo Werner (39.) und Emil Forsberg (40., 44.). Ein Treffer von Jean-Kevin Augustin (41.) fand wegen einer Abseitsstellung zurecht keine Anerkennung.









Wer gedacht hatte, dass dies der Beginn einer starken Leipziger zweiten Halbzeit wäre, wurde enttäuscht. Düsseldorf nutzte eine Schlafmützigkeit der RB-Hintermannschaft zur nicht unverdienten Führung. RB wirkte auch danach lethargisch und unkonzentriert im Spielaufbau, fand gegen die schnell verdichtende Gäste-Abwehr kaum Mittel.

Den Willen konnte man Leipzig nicht absprechen. Lohn dafür war der Ausgleich. Doch auch danach gab es bei sich ergebenden Chancen keine Struktur im RB-Spiel. Düsseldorf blieb mit Kontern bis zum Schluss gefährlich. Ducksch vergab fünf Minuten vor dem Abpfiff den möglichen Sieg.