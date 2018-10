Stadiontoiletten in Trümmern : Hertha-Chaoten attackieren Polizisten in Dortmund: 45 Verletzte

Tabellenführer Borussia Dortmund und Hertha BSC trennen sich mit 2:2. Im Stadion kommt es zu Gewalt-Szenen.

von dpa

27. Oktober 2018, 20:31 Uhr

Dortmund | Das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC ist von Ausschreitungen überschattet worden. Es habe insgesamt 45 Verletzte gegeben, teilte die Dortmunder Polizei am Abend mit. Fans aus Berlin hatten sich am Samstag – wenige Minuten nach Beginn der Partie – auf der Nordtribüne des Stadions eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert.

Tritte, Faustschläge, Pyrotechnik

Die Ultras seien mit teils abgebrochenen Fahnenstangen gegen die Polizisten vorgegangen und hätten die Beamten mit Tritten und Faustschlägen attackiert, teilte die Polizei mit. Eine Polizistin wurde den Angaben zufolge verletzt. Die Beamten hätten die Fahne der Fans zur Verhinderung von Straftaten sicherstellen wollen.

Vermummte Berliner hätten "massive Pyrotechnik" in Form von Rauchtöpfen, Bengalos und Blinkern gezündet. Zehn Besucher hätten sich in der Sammelstelle mit Verletzungen der Atemwege gemeldet.

In der Halbzeitpause zerstörten vermummte Ultras zwei Sanitäranlagen komplett und griffen Polizisten mit Sanitärkeramik, abgetretenen Toilettentüren und abgebrochenen Fahnenstangen an. Auch Absperrgitter wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Vier Polizisten wurden leicht verletzt.