Rahmenterminkalender : Bundesliga beginnt am 5. August 2022 - Zwei Monate WM-Pause

Die Fußball-Bundesliga startet am 5. August 2022 in die kommende Saison.

Frankfurt am Main | Dies geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes verabschiedet hat. Die 2. Bundesliga nimmt den Spielbetrieb bereits drei Wochen zuvor am 15. Juli auf, die 3. Liga beginnt am 22. Juli. Wegen der Winter-WM in Katar legen die drei Ligen zu ungewohnter Zeit eine rund zweimonatige Pause ein. In den beiden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.