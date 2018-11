Bundesliga kompakt : Freiburg schockt Bayern – Favre mit Startrekord beim BVB

Mit vier Punkten Vorsprung geht Dortmund ins Duell mit Bayern in der nächsten Woche. Die Münchner straucheln gegen Freiburg.

von Alexander Barklage

03. November 2018, 18:21 Uhr

Lucien Favre (Trainer Dortmund): "Ich bin natürlich zufrieden. Das Wichtigste aber ist, dass wir uns weiterentwickeln. Wir können taktisch noch etwas verbessern."

Bruno Labbadia (Trainer Wolfsburg): "Das Gegentor bekommen wir in unserer besten Phase - das ist ärgerlich. Für uns ist es sehr schade, dass wir nicht doch einen Punkt mitgenommen haben."

Nico Kovac (Trainer Bayern München): "Wir sind verärgert, enttäuscht über die Niederlage. Wir haben geführt, also müssen wir auch gewinnen."

Julian Nagelsmann (Trainer Hoffenheim): "Wir haben ein außergewöhnlich schönes Spiel gesehen, das war Werbung für die #Bundesliga. In der ersten Hälfte haben wir hoch gepresst, dank eines sehenswerten Treffers geführt und auch bis zur Pause konsequent verteidigt."

Michael Köllner (Trainer Nürnberg): "Es war ein packendes Spiel. Beide Mannschaften sind an die Grenzen gegangen. Jeder, der heute hier war, wird lange an das Spiel denken. Nachdem wir die erste Halbzeit verschlafen haben, ist es fantastisch, dass wir nochmal so zurückgekommen sind. Wir haben einen richtig guten Charakter, die Mannschaft bleibt immer positiv und holt alles raus. Unsere Fans haben das hier heute gefühlt zu einem halben Heimspiel gemacht."

Manuel Baum (FC Augsburg): „Wir wollten die Woche mit dem dritten Sieg beenden, das ist uns leider nicht gelungen, deshalb sind wir nicht zufrieden. Wir ärgern uns jetzt zwar über das Ergebnis, aber zwei Siege und ein Unentschieden in einer Woche sind auch in Ordnung.“

FC Bayern München – SC Freiburg 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Gnabry (80.), 1:1 Höler (89.)

Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim 1:4 (1:2)



Tore: 0:1 Reiss Nelson (19.), 1:1 Bellarabi (30.), 1:2 Joelinton (34.), 1:3 Grifo (49./FE), 1:4 Joelinton (73.)

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Reus (27.)

FC Schalke 04 – Hannover 96 3:1 (0:0)



Tore: 1:0 Bentaleb (57./FE), 1:1 Weydandt (70.), 2:1 Embolo (71.), 3:1 Uth (85.)

FC Augsburg – 1. FC Nürnberg 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Finnbogason (11.), 1:1 Fuchs (54.), 2:1 Schmid (59.), 2:2 Mühl (88.)

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (Freitag) 0:3 (0:2)



Der Instagram-Post von Thomas Müllers' Ehefrau Lisa löste einen Debatte aus. Sie kritisierte, dass Bayern-Trainer Nico Kovac erst so spät ihren Ehemann einwechselte. Gebracht hat es jedoch nichts.





Überraschung! Der SC Freiburg holt einen Punkt in München

