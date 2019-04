Champions League kompakt : Nach Streit mit De Bruyne: Besseres Ende für Ex-HSVer Son – Liverpool locker

Die Tottenham Hotspur dürfen sich Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug machen, dank Heun-Min Son. Auch Liverpool siegt.

von Gregory Straub

09. April 2019, 22:55 Uhr

London/Liverpool | Die Ergebnisse des Abends:

1:0 Keita (5.), 2:0 Firmino (26.)

Bayern-Bezwinger FC Liverpool hat hervorragende Aussichten auf den Einzug in das Halbfinale der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel an der heimischen Anfield Road besiegte das Team von Trainer Jürgen Klopp den FC Porto mit 2:0 (2:0). Die ehemaligen Bundesliga-Profis Naby Keita in der fünften Minute sowie Roberto Firmino (26.) sorgten für eine frühe Entscheidung.

Bereits in der vergangenen Saison der Königsklasse hatten sich Liverpool und Porto – damals im Achtelfinale – gegenübergestanden. Damals hatten die Engländer mit einem 5:0-Auswärtserfolg den Grundstein zum Weiterkommen gelegt. Auch in der Neuauflage schien der frühere englische Rekordmeister einem erneuten Kantersieg entgegenzusteuern.

So bescherte der Ex-Leipziger Keita den Hausherren einen Traumstart. Einen schnell vorgetragenen Angriff über Sadio Mané und den Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino schloss der Mittelfeldspieler zur Führung nach fünf Minuten ab. Firmino stellte dann in der 26. Minute nach einer schönen Vorlage von Trent Alexander-Arnold den Endstand her. Porto mit seinem Top-Torjäger Moussa Marega spielte zwar gut mit, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erarbeiten.

dpa/Peter Byrne





Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Son (78.)

Bes. Vorkommnis: Lloris (Tot) hält Handelfmeter von Aguero (13.)

In der zweiten Viertelfinalpartie setzte sich Tottenham Hotspur, Achtelfinal-Bezwinger von Borussia Dortmund, mit 1:0 (0:0) gegen Manchester City durch. Die Mannschaft von Pep Guardiola hatte im Achtelfinale den FC Schalke 04 aus dem Wettbewerb geworfen.

In der neuen Londoner Arena ließ City-Coach Guardiola zunächst Leroy Sané und Kevin de Bruyne auf der Bank. Dafür spielte Ilkay Gündogan von Beginn an. Und die Gäste hatten gleich die große Chance zur Führung. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) auf Elfmeter, doch Top-Torjäger Sergio Agüero scheiterte mit dem halbhoch geschossenen Strafstoß am glänzend parierenden französischen Nationaltorhüter Hugo Lloris (13.).

In der ersten von insgesamt drei Pflichtspielen, in denen Tottenham und City innerhalb von elf Tagen aufeinandertreffen, hatte Tottenhams Torjäger Harry Kane die größte Möglichkeit für die Gastgeber, scheiterte aber an City-Keeper Ederson (24.).

Der englische Nationalstürmer musste nach 56 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Tottenham mühte sich weiter, City setzte frühzeitig auf das Rückspiel, wurde dann aber durch Son bestraft.

imago/Sportimage





Killer des Abends:

Tottenham-Keeper Hugo Lloris ließ bereits im Champions-League-Achtelfinale die Offensivkräfte von Borussia Dortmund verzweifeln, als er beim Rückspiel in Deutschland die Hoffnungen auf ein BVB-Wunder mit zahlreichen Glanzparaden verhinderte. Der französische Weltmeister hält seit 2012 den Kasten der "Spurs" weitgehend sauber, im vergangenen Sommer folgte das Karriere-Highlight mit dem Titel in Russland. Die Leistungskurve des 32-Jährigen zeigte auch danach nicht nach unten, im Gegenteil: Mit dem gehaltenen Handelfmeter von Manchester Citys Sergio Aguero in der 13. Minute des Hinspiels im neuen Tottenham-Stadion setzte Lloris seine imposante Serie fort. Die sieben letzten Elfmeter, die Lloris entschärfen konnte, wurden allesamt von absoluten Weltklassespielern getreten: Sergio Aguero (Man City), Pierre- Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City), Gonzalo Higuain (Chelsea), Gabriel Jesus (Man City), Falcao (AS Monaco) und noch einmal Sergio Aguero bissen sich vergebens aus elf Metern die Zähne am ehemaligen Keeper von Olympique Lyon aus.

imago/Sportimage

Zahl des Abends: 21

Vorjahresfinalist FC Liverpool steuert auch in dieser Saison geradewegs auf mindestens das Halbfinale der Champions League zu. Mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Porto zu Hause an der Anfield Road legte die Mannschaft von Jürgen Klopp eine gute Basis für das Rückspiel in Portugal am 17. April. Die Heimstärke ist das große Pfund der "Reds", die mittlerweile nämlich seit bereits 21 Europapokal-Heimspielen zu Hause unbesiegt sind. Die letzte Pleite vor heimischem Publikum setzte es im Oktober 2014 in der CL-Gruppenphase bei einem 0:3 gegen Real Madrid (Tore: Ronaldo, Benzema 2).

Premiere des Abends:

Zum ersten Mal erlebte das neue Stadion der Tottenham Hotspur ein Europapokalspiel: Eine Milliarde Euro kostete der Bau, der somit zum teuersten Stadion der Welt wurde. 62.062 Zuschauern bietet das noch namenlose Stadion Platz, in der vergangenen Woche erlebte es mit der Partie gegen Crystal Palace sein allererstes Pflichtspiel. Der frühere Hamburger Heung-Min Son schrieb sich in die vereinsinternen Geschichtsbücher, in dem er den allerersten Treffer in einem Premier-League-Spiel dort erzielte. Und in der Champions League: Da war es ebenfalls der Südkoreaner mit dem Premierentreffer. "Zwei Mal zu treffen, macht mich sehr stolz. Ich bin sehr glücklich darüber. In diesem Stadion zu spielen, ist sehr besonders für uns. Wir sind happy, dass wir jetzt wieder eine sportliche Heimat haben", sagte der 26-Jährige nach dem Spiel.

Das Besondere am neuen "Spurs"-Palast: Der Fußballrasen kann bei Bedarf unter die Tribüne gefahren werden. Der Club hat einen Vertrag mit der NFL abgeschlossen, im Herbst wird für zwei Ligaspiele ein extra angefertigter Kunstrasen in die Arena gesetzt.

Vor dem Spiel war es zwischen Son und City-Spieler Kevin de Bruyne zu einem indirekten Wortgefecht über das Stadion gekommen. "Jeder spricht über das Stadion, als ob es etwas Besonderes wäre. Jeder hat ein Stadion. Jeder hat Fans. Sie werden bereit und wahrscheinlich auch ein wenig aufgeregter sein als sonst. Aber letztlich ist es ein Stadion mit Fans", hatte de Bruyne relativ abschätzig gesagt. Son entgegnete dem: "Vielleicht realisieren das einige City-Spieler nicht, weil sie immer zu Hause gespielt haben. Aber wir haben zwei Jahre lang nicht zu Hause gespielt. Wir haben das sehr vermisst."

imago/Colorsport