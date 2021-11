Winter-Trainingslager : CO2-Ausstoß: Werder und St. Pauli gemeinsam nach Spanien

Die beiden Fußball-Zweitligisten Werder Bremen und FC St.

Bremen | Pauli wollen im Januar gemeinsam in ihre Trainingslager in Spanien fliegen, um dadurch die Umweltbelastung durch diese beiden Reisen in Grenzen zu halten. „Der FC St. Pauli wird das Trainingslager in Benidorm bei Alicante absolvieren, also nicht weit von unserem Quartier entfernt. Daher lag es für beide Vereine, die für Nachhaltigkeit im Fußball st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.