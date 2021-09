DAZN, Amazon Prime und ZDF : So sehen Sie die Champions League 2021/22 live im TV oder Livestream

Die Champions League startet in die neue Saison 2021/2022. Hier erfahren Sie, wie Sie die Fußball-Königsklasse im Livestream oder TV verfolgen können. Einiges ist neu ab September.

München | Das große Ziel für die 32 teilnehmenden Teams ist in dieser Saison: St. Petersburg. Am 28. Mai 2022 findet in der russischen Metropole das Endspiel der Champions League statt. Die Gruppenphase beginnt am 14. September. Wer wird Nachfolger des FC Chelsea? Deutschland ist mit vier Vertretern am Start: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.