Champions-League-Playoffs : Ex-Bremer Marco Marin darf mit Roter Stern Belgrad von Königsklasse träumen

Für zwei Deutsche kann sich der Traum von der Champions-League-Gruppenphase erfüllen.

von dpa

22. August 2019, 06:26 Uhr

Bern | Dank Marko Marin darf der serbische Meister Roter Stern Belgrad weiter von der zweiten Teilnahme an der Gruppenphase in der Fußball-Champions-League träumen. Der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen bereitete am Mittwoch beide Tore der Gäste zum 2:2 (1:1) bei den Young Boys Bern im Hinspiel der vierten Qualifikationsrunde vor.

Mit einem Eckball legte der 30-jährige Marin in der 18. Minute für Milos Degenek auf, der mit einer Bogenlampe per Kopf zum 1:1 verwandelte. Gleich nach dem Wechsel initiierte Marin einen Angriff auf der rechten Seite, den der Argentinier Matteo Garcia (46.) am langen Pfosten zum 2:1 abschloss.





Die Führung für den Schweizer Meister, bei dem der Ex-Herthaner Fabian Lustenberger als Kapitän die Abwehr organisierte, hatte der Ivorer Roger Assalé in der 7. Minute erzielt. Den Ausgleich für die Gastgeber erzielte Guillaume Hoarau per verwandeltem Foulelfmeter (76.). Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Belgrad statt.



Thomas Doll ärgert Ajax Amsterdam

Bereits am Dienstag hat Trainer Thomas Doll mit APOEL Nikosia den großen Favoriten Ajax Amsterdam mächtig geärgert und darf sogar vom Einzug in die Champions League träumen. Der Außenseiter aus Zypern erkämpfte sich gegen den Vorjahres-Halbfinalisten ein 0:0 und reist damit nicht chancenlos zum Rückspiel am 28. August nach Holland. Nikosia hatte sogar einige gute Möglichkeiten zum Sieg. Dazu sah Ajax-Profi Noussair Mazraoui die Gelb-Rote Karte.

Doll hatte APOEL erst Anfang August übernommen und in seinem ersten Spiel den Club durch ein 2:0 bei FK Karabach überraschend zum Weiterkommen in der dritten Qualifikationsrunde geführt, nachdem das Hinspiel gegen den aserbaidschanischen Meister noch mit 1:2 verloren gegangen war.

Deutsches Quartett für Gruppenphase gesetzt

Die vier deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 29. August in Nyon statt.

Ergebnisse:

APOEL Nikosia – Ajax Amsterdam 0:0

Linzer ASK – FC Brügge 0:1

CFR Cluj – Slavia Prag 0:1

Olympiakos Piräus – FK Krasnodar 4:0

Dinamo Zagreb – Rosenborg Trondheim 2:0

Young Boys Bern – Roter Stern Belgrad 2:2

Rückspiele am 27./28. August