Champions League live im TV und Livestream : FC Chelsea gegen Bayern München: So sehen Sie das Achtelfinale live

So können Sie das Spiel der Bayern München gegen Chelsea live im TV und Stream verfolgen.

20. Februar 2020, 11:17 Uhr

München | Für den FC Bayern München startet die Champions-League-K.o.-Phase am Dienstag, 25. Februar mit dem Gastspiel beim FC Chelsea. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat große Ambitionen in der Königsklasse. Der FC Chelsea soll dabei nur eine Zwischenstation für den deutschen Rekordmeister sein.

Chelsea gegen Bayern, da war doch mal etwas. Genau. 2012 besiegten die Londoner den FC Bayern München ausgerechnet im Champions-League-Finale in der heimischen Allianz Arena im Elfmeterschießen. Die Bayern dominierten die Partie und gingen durch Thomas Müller in Führung. Doch in der letzten Minute der regulären Spielzeit glich Didier Drogba per Kopfball aus. In der Verlängerung verschoss Bayerns Arjen Robben einen Strafstoß. Im Elfmeterschießen verschoss unter anderem Bastian Schweinsteiger einen Elfmeter.

Die Bayern haben also noch eine Rechnung mit den Engländern offen. Der FC Chelsea ist derzeit im Umbruch und setzt vermehrt auf die Jugend. Als Trainer ist seit dieser Saison die Vereinslegende Frank Lampard verantwortlich. In Reihen der "Blues" steht der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger. Weitere bekannte Spieler sind der Ex-Dortmunder Christian Pulisic, der französische Weltmeister N'Golo Kante und der von den Bayern einst umworbene englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi.

Chelsea gegen Bayern live im TV: Sky zeigt Champions-League-Achtelfinale

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Chelsea gegen Bayern München am Dienstag, 25. Februar 2020, live und exklusiv als Einzelspiel und in der Konferenz. Das Parallelspiel zu Chelsea gegen Bayern München ist SSC Neapel gegen den FC Barcelona (21 Uhr).

Die Übertragung der Partie Chelsea vs Bayern beginnt auf Sky um 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Zu sehen ist das Spiel dann wahlweise über den Sky-Receiver, im Livestream oder – für Fußballfans, die kein Abo haben – über den Dienst Sky-Ticket.

Sky bietet verschiedene Sport-Abomodelle an. Die Preise reichen von 9,99 Euro im Monat bis zu 29,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar.





Chelsea gegen Bayern: Im Livestream auf DAZN

Neben dem Bezahlsender Sky zeigt auch der Streamingdienst-Anbieter DAZN die Partie Chelsea gegen Bayern München, allerdings nicht live, sondern zeitversetzt ab 23.30 Uhr. Dafür zeigt DAZN aber das Parallelspiel zwischen Olympique Lyon gegen Juventus Turin exklusiv. Die Übertragung auf DAZN beginnt schon um 20.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung rund um das Spiel Lyon gegen Turin von Lukas Schönmüller. Kommentiert wird das Champions-League-Achtelfinale von Jan Platte. An seiner Seite sitzt Experte Sebastian Kneißl.





DAZN bietet ein Abo-Modell an. Fußball-Fans, die noch keine Kunden sind, können einen Monat lang gratis schauen. Danach kostet das Abo 11,99 Euro pro Monat. Es ist monatlich kündbar.



Die restlichen Achtelfinal-Partien am Mittwoch, 26. Februar

21 Uhr: Real Madrid - Manchester City (komplett auf Sky)



21 Uhr: Olympique Lyon - Juventus Turin (komplett auf DAZN, in der Konferenz auf Sky)

So teilen sich Sky und DAZN die Spiele auf

Hinspiele im Achtelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen



Rückspiele im Achtelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Hinspiele im Viertelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen

Rückspiele im Viertelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Halbfinale der Champions League: Übertragung beider Spiele auf Sky und DAZN

Finale der Champions League: Übertragung auf Sky und DAZN

Champions League im kostenlosen Livestream?

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es offiziell nicht. Auch einen Gratis-Stream gibt es kostenlos leider nicht. Im Internet wird die Partie Chelsea gegen Bayern München auch auf einschlägigen Portalen im kostenlosen Livestream übertragen. Rechtlich bewegen sich solche Übertragungen allerdings in einer Grauzone. Einige Portale streamen ausländische Übertragungen der Partie Chelsea vs Bayern ins Internet. Oftmals leidet darunter die Bild- und Tonqualität. Da nicht klar ist, ob solche Champions-League-Livestreams legal sind, raten wir dringend davon ab.



Spielplan der Champions League 2019/2020

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle weiteren Termine der Bayern in der Champions League Saison 2019/2020 vom Achtelfinale bis zum Finale:



Achtelfinale, Hinspiel: 25. Februar

Achtelfinale, Rückspiel: 18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai in Istanbul