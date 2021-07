Transfers : Cordoba-Wechsel von Hertha zu Krasnodar fix

Der Wechsel von Stürmer Jhon Cordoba von Hertha BSC zum russischen Erstligisten FK Krasnodar ist abgeschlossen.

Hamburg | Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Grundsätzlich hatten sich beide Vereine schon in der Vorwoche über einen Wechsel geeinigt. „Wir haben offen und konstruktiv an einer für beide Seiten guten Lösung gearbeitet. Letztlich ist dieser Transfer Teil unserer Gesamtplanungen, was die Zusammensetzung des Kaders betrifft“, wird Fredi Bobic, G...

