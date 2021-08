Bundesliga : Corona-Fall im häuslichen Umfeld: Freiburg ohne Schmid

Der SC Freiburg muss im Landesduell mit dem VfB Stuttgart auf Vizekapitän Jonathan Schmid verzichten.

Freiburg im Breisgau | Weil es in seinem häuslichen Umfeld einen Corona-Fall gibt, wird der 31-Jährige bei der Partie bei den Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen, teilte der badische Fußball-Bundesligist mit. Der rechte Außenverteidiger sei zwar selbst negativ getestet worden, in Absprache mit dem Gesundheitsamt sei jedoch entschieden worden, dass er nicht spielen da...

