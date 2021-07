Olympisches Fußball-Turnier : DFB-Auswahl mit Olympia-Fehlstart gegen Brasilien

Die deutschen Fußballer sind in ihrem ersten Vorrundenspiel gegen Brasilien chancenlos. Das Ergebnis täuscht am Ende über den Spielverlauf hinweg. Gegen Saudi-Arabien muss eine klare Steigerung her.

Yokohama | Stürmer Max Kruse saß frustriert auf der Wechselbank und stierte nach dem bitteren Fehlstart der deutschen Olympia-Fußballer mit leerem Blick in den Abendhimmel von Yokohama, seine Teamkollegen trotteten mit hängenden Köpfen in die Stadion-Katakomben. Trotz einer leidenschaftlichen Aufholjagd in Unterzahl ist die DFB-Auswahl auf ihrem Weg zur erseh...

