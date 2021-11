WM-Qualifikation : DFB-Frauen ohne Marozsan und Kleinherne gegen die Türkei

Ohne Dzsenifer Marozsan und Sophia Kleinherne müssen die deutschen Fußballerinnen ihr WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei bestreiten.

Braunschweig | Die 29-jährige Spielmacherin vom US-Club OL Reign und die 21 Jahre alte Abwehrakteurin von Eintracht Frankfurt fallen wegen eines Infekts für die Partie am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Braunschweig aus. Dies sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag. Corona-Befürchtungen gebe es deshalb aber nicht im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.