Auslosung im DFB-Pokal 2018/19 : 2. Runde: Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung statt?

Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung 2018 zur 2. Hauptrunde statt? Hier gibt es alle Informationen zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal 2018/19.

von Christopher Bredow

17. August 2018, 17:38 Uhr

Hamburg | Vom 17. bis 20. August 2018 wird die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 ausgetragen. Bereits kurze Zeit später findet die Auslosung der 2. Runde statt. Wann ist die DFB-Pokal-Auslosung 2018 zur 2. Hauptrunde? Hier geht es zum kompletten Spielplan der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19.

DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Hauptrunde am 26. August 2018

Wie die Pokalgeschichte gelehrt hat, gibt es in jeder ersten Hauptrunde Überraschungen. Zwar will sich kein Bundesligist gegen einen Underdog blamieren, allerdings passiert es doch immer wieder. 64 Mannschaften kämpfen in 32 Spielen in der 1. Runde um den Einzug in die 2. Hauptrunde. Wer sich qualifiziert, darf gespannt auf die Pokal-Auslosung schauen. Die DFB-Pokal-Auslosung zur 2. Runde findet am Sonntag, 26. August 2018, ab 18 Uhr statt.

DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Live-Stream: ARD zeigt Auslosung live

Vor der vergangenen Saison 2017/18 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine neue Regelung für die DFB-Pokal-Auslosungen getroffen, die sich bewährt hat: Die Pokal-Auslosungen finden immer sonntags nach der jeweiligen Pokalrunde ab 18 Uhr statt. (So sehen Sie am Freitag den DFB-Pokal live im TV und Live-Stream.)

Die ARD überträgt die DFB-Pokal-Auslosungen live im Free-TV und Live-Stream. Ort der Ziehungen bleibt weiterhin das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Details zur DFB-Pokal-Auslosung der 2. Hauptrunde am 26. August 2018 sind noch nicht bekannt. Wer die Losfee sein wird und die 16 Begegnungen für die zweite Runde ziehen wird, ist also noch offen.

DFB-Pokal 2018/19: Wie läuft die Auslosung der 2. Hauptrunde ab?

Insgesamt 32 Mannschaften qualifizieren sich für die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19. Für die Auslosung der zweiten Runde gibt es wieder zwei Lostöpfe: Im ersten Topf, dem "Profi-Topf", befinden sich die übrig gebliebenen Bundesligisten sowie die übrig gebliebenen Zweitligisten, die in der Saison 2017/18 auf den ersten 14 Plätzen standen. Im zweiten Topf, dem "Amateur-Topf", liegen alle Mannschaften, die sich darunter befinden. Für die Auslosung gilt, dass nur die Amateurvereine nicht direkt aufeinander treffen können und jeweils ein Team aus dem Profi-Topf zugelost bekommen. Die Amateurklubs haben zudem immer Heimrecht.

Wann findet die 2. Runde im DFB-Pokal 2018/19 statt?

Die 16 Partien der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 werden am Dienstag, 30. Oktober 2018, und Mittwoch, 31. Oktober 2018, ausgetragen. Die genauen Ansetzungen der einzelnen Partien werden kurz nach der DFB-Pokal-Auslosung bekannt gegeben.