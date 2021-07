DFB-Pokalauslosung 1. Runde : Hansa Rostock empfängt Ligakonkurrenten Heidenheim

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Zweitliga-Rückkehrer Hansa Rostock auf Heidenheim. Der Greifswalder FC darf sich auf einen Erstligisten freuen.

Köln | Rekordsieger FC Bayern München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist Bremer SV. Das ergab die Auslosung des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntagabend in Köln. Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligist SV Sandhausen. Aus norddeutscher Sicht ist ...

