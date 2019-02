Alle Infos : DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale?

Die Auslosung für das Viertelfinale im DFB-Pokal findet wenige Tage nach den Achtelfinalbegegnungen statt.

von Gregory Straub

05. Februar 2019, 23:55 Uhr

Hamburg | Am 5. und 6. Februar kämpfen die letzten 16 im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften im Achtelfinale des DFB-Pokals um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Während am Dienstagabend der Hamburger SV, der 1. FC Heidenheim, der SC Paderborn und Werder Bremen in die nächste Runde einzogen sind, kämpfen am Mittwoch sieben Bundesligisten und ein Zweitligist um die Teilnahme am Viertelfinale.

Diese Mannschaften stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale

Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim gewannen in den 18.30-Uhr-Spielen des DFB-Pokal-Achtelfinals beide unterklassigen Teams. Bundesligist Bayer Leverkusen blamierte sich nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München bei den Heidenheimern, die durchaus auch höher hätten gewinnen können. Am Ende gewann die Heimmannschaft mit 2:1 gegen den Bundesligisten. Beim 1. FC Nürnberg hielt der Negativ-Trend an. Der Tabellen-17. der Bundesliga unterlag beim HSV mit 0:1. Erschreckend die Torchancen-Bilanz: Zum einen, weil der HSV bei 20 Chancen nur ein Mal treffen konnte, zum anderen, da die Nürnberger nur ein einziges Mal in Tornähe kamen.

Im reinen Zweitligaduell setzte sich der SC Paderborn ohne Schwierigkeiten gegen den MSV Duisburg mit 3:1 durch. Besonders spannend machten es Werder Bremen und Borussia Dortmund. Erst im Elfmeterschießen konnten sich die Bremer in Dortmund durchsetzen. Besonders dank Werder-Torwart Jiri Pavlenka, der gleich zwei Elfmeter der Borussia hielt.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Auslosung in der Sportschau

Die Auslosung für das am 2. und 3. April stattfindende Viertelfinale findet am kommenden Sonntag, 10. Februar, im Rahmen der ARD-Sportschau statt. Ab 18.15 Uhr kullern die Kugeln im Lostopf, als Glücksfee fungiert Handball-Nationalspieler Fabian Böhm. Da auch in der nächsten Runde keine Amateurmannschaften mehr im Lostopf vertreten sein werden, werden die Paarungen so ausgetragen, wie sie gelost werden. Zur Erinnerung: Vereine unterhalb der 2. Bundesliga haben im DFB-Pokal stets Heimrecht.

Nach dem überraschenden Pokalgewinn von Eintracht Frankfurt in der vorigen Saison (3:1-Sieg im Finale gegen den favorisierten FC Bayern München) wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen anderen DFB-Pokalsieger geben: Titelverteidiger Eintracht Frankfurt war bereits in der ersten Runde an Regionalligist SSV Ulm gescheitert.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick:

5. Februar:

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 2:1

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0

Borussia Dortmund - Werder Bremen 5:7 n. E.

MSV Duisburg - SC Paderborn 1:3

6. Februar:

Holstein Kiel - FC Augsburg -:-

RB Leipzig - VfL Wolfsburg -:-

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf -:-

Hertha BSC - FC Bayern München -:-

Die DFB-Pokalsieger seit dem Jahr 2000:

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

2015: VfL Wolfsburg

2014: FC Bayern München

2013: FC Bayern München

2012: Borussia Dortmund

2011: FC Schalke 04

2010: FC Bayern München

2009: Werder Bremen

2008: FC Bayern München

2007: 1. FC Nürnberg

2006: FC Bayern München

2005: FC Bayern München

2004: Werder Bremen

2003: FC Bayern München

2002: FC Schalke 04

2001: FC Schalke 04

2000: FC Bayern München