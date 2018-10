Rödinghausen - FC Bayern live im Free-TV : DFB-Pokal live im TV und Live-Stream: Spiele am Dienstag live

Hier erfahren Sie, wie Sie am Dienstag, 30. Oktober 2018, den DFB-Pokal live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

29. Oktober 2018, 17:22 Uhr

Hamburg | Zeit für den DFB-Pokal: Am Dienstag, 30. Oktober 2018 (Anstoß 18.30 und 20.45 Uhr), findet der erste Teil der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 statt. In den acht Begegnungen des Tages spielt unter anderem Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin gastiert beim SV Darmstadt 98 und der SV Rödinghausen trifft auf den FC Bayern München. So sehen Sie am Dienstag den DFB-Pokal live im TV und Live-Stream.

DFB-Pokal live im TV und Livestream: Die Spiele am Dienstag

Das sind die acht Spiele, die an diesem Dienstag, 30. Oktober 2018, in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal ausgetragen werden. (Lesen Sie hier: FC Bayern mit Personalproblemen vor Duell gegen SV Rödinghausen.)

Dienstag, 30. Oktober 2018, 18.30 Uhr:

Chemie Leipzig - SC Paderborn

SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC Berlin

Dienstag, 30. Oktober 2018, 20.45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen - FC Bayern München

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

FC Augsburg - FSV Mainz 05

SV Rödinghausen - FC Bayern live im TV und Livestream: DFB-Pokal live in der ARD

Die ARD an beiden Tagen in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals jeweils ein Spiel live im Free-TV und Stream. Am Dienstag ist die Partie des SV Rödinghausen gegen Bayern München live im TV und Live-Stream in der ARD zu sehen. (Lesen Sie hier: Wolfsburg kann in Hannover wieder auf Mehmedi und Uduokhai setzen.)

Um 20.15 Uhr melden sich Moderator Alexander Bommes und Experte Thomas Hitzlsperger live aus Osnabrück, wo das Spiel des Regionalligisten gegen den Rekordmeister ausgetragen wird. In der ARD-Mediathek kann das Spiel von Rödinghausen gegen FC Bayern live im Stream mitverfolgt werden. Der Abruf ist kostenlos. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal live im TV und Live-Stream: Sky zeigt alle Spiele live

Der Bezahlsender Sky überträgt alle Spiele im DFB-Pokal live im TV und Livestream - sowohl in der Konferenz, als auch im Einzelspiel. Am Dienstag führt Moderatorin Esther Sedlaczek ab 18 Uhr auf dem Sender "Sky Sport 1" durch die Live-Sendung. Ab 18.30 und 20.45 Uhr sind auf diesem Sender die Live-Konferenzen mit allen gleichzeitig stattfindenden Spielen zu sehen. Auf den Sendern "Sky Sport 2" bis "Sky Sport 9" können die Einzelspiele im DFB-Pokal live mitverfolgt werden. Auf dem Streaming-Portal "Sky Go" haben zahlende Sky-Kunden zudem die Möglichkeit, den DFB-Pokal live im Stream zu sehen. "Sky Go" kann sowohl auf dem PC, als auch via App auf Smartphones und Tablets abgerufen werden. (Nach Hertha-Fan-Randale: Darmstadt sieht kein erhöhtes Sicherheitsrisiko.)