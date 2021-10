Nationalmannschaft : DFB-Team weiter ohne Hummels

Für Bundestrainer Hansi Flick ist der erneute Verzicht auf Mats Hummels in den anstehenden Länderspielen kein Signal für die nächste Ausmusterung des Dortmunder Routiniers aus der Fußball-Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main | Der 32 Jahre alte Abwehrspieler soll vielmehr im Oktober in Ruhe an seiner Fitness arbeiten, um nach seinen Knieproblemen in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn topfit zu werden. Diese Vereinbarung traf Flick im Gespräch mit Hummels. „Wir alle wissen, was für eine Qualität Mats hat, wenn er bei 100 Prozent und topfit ist. Er legt jetzt den Fokus a...

