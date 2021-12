WM-Zweiter 2018 : Dalic bleibt Fußball-Nationaltrainer in Kroatien

Zlatko Dalic bleibt bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland Fußball-Nationaltrainer Kroatiens.

Zagreb | Der 56-Jährige betreut das Nationalteam seit 2017 und führte es 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland ins Finale gegen Frankreich. Bei der WM 2022 in Katar sind die Kroaten ebenfalls dabei. Er sei voller Energie, das kroatische Team zu großen Erfolgen zu führen und die Menschen in Kroatien glücklich zu machen, sagte Dalic in einer Verbandsmitt...

