Nach erstrittenem Wechsel : Danso wirft FC Augsburg „Vertrauensbruch“ vor

Abwehrspieler Kevin Danso hat sich mit Vorwürfen gegen die Verantwortlichen des FC Augsburg aus der Fußball-Bundesliga nach Frankreich verabschiedet.

Augsburg | Nach wochenlangen Querelen um seine Zukunft wechselt der Österreicher zum RC Lens. In einem „Kicker“-Interview spricht der 22-Jährige nach dem von ihm erstrittenen Wechsel in Frankreichs erste Liga von „Vertrauensbruch“ und behauptet: „Der FCA hat sein Wort nicht gehalten.“ Der österreichische Nationalspieler war in Augsburg ausgebildet worden und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.