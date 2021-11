2. Liga am Samstag : Darmstadt an Tabellenführung - Lieberknecht: „Wie im Rausch“

Nicht Schalke, nicht Werder, nicht der HSV: An der Zweitligaspitze thront der SV Darmstadt 98 mit dem besten Angriff der Liga. Selbst der bisherige Tabellenerste FC St. Pauli war beim 0:4 chancenlos.

Düsseldorf | Die Tormaschine des SV Darmstadt 98 läuft wie geschmiert und hat die Hessen nach dem eindrucksvollen 4:0 (4:0)-Erfolg gegen den FC St. Pauli erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze geführt. Mit 35 Treffern in 14 Spielen sind die Darmstädter das offensivstärkste Team der Liga. Zum bereits in der ersten Halbzeit gesicherten Sieg trafen Philli...

