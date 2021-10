10. Bundesliga-Spieltag : Darüber spricht die Liga: Erholt sich Bayern vom 0:5?

Geht der Höhenflug des SC Freiburg weiter? Gegen Schlusslicht Fürth spricht zumindest einiges dafür. Das Thema des 10. Spieltages der Bundesliga wird aber der Auftritt des FC Bayern München bei Union Berlin nach dem 0:5 im Pokal bei Borussia Mönchengladbach sein.

Frankfurt am Main | Die Fußball-Bundesliga ist gespannt auf die Reaktion der Bayern auf das Pokal-Debakel in Mönchengladbach. Bei Gegner Union Berlin ist man auf hochmotivierte Münchner eingestellt. Der neue Wolfsburg-Coach Florian Kohfeldt hat mit dem VfL in Leverkusen gleich eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen. Bayerns Blackout: War es ein einmaliger Münchner Sy...

