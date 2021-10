Fußball-Termine : Das bringt die Woche: Länderspiele und Königsklasse Frauen

Der Fußball macht sich wieder auf Reisen. Die Nationalmannschaften kämpfen um die WM-Tickets, in der Nations League geht es um den Titel. Und die Frauen spielen in der Champions League.

Berlin | Die Bayern haben verloren, Leverkusen hat gewonnen und Dortmund ist genau wie Freiburg vorne mit dabei. Die Bundesliga könnte in dieser Saison doch noch spannend werden. Doch erst einmal heißt es: Pause im Oberhaus. Deutsche Nationalmannschaft: Hansi Flick nimmt die WM in Katar klar ins Visier. „Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren“,...

