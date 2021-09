Fußball-Übersicht : Das bringt die Woche: Leipzig in der Pflicht, Anfield-Gipfel

Vor der nächsten Länderspiel-Pause warten noch einmal internationale Aufgaben in Champions, Europa und Conference League. In der Bundesliga kann der FC Bayern Platz eins festigen. In England kommt es zum Treffen der Schwergewichte.

Berlin | Der Auftakt in der Champions League verlief für die deutschen Clubs mit Ausnahme von RB Leipzig verheißungsvoll, nun kann das Quartett mit Heimsiegen nachlegen. In der Bundesliga steht das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Blickpunkt. Anschließend geht es für die Nationalspieler wieder auf Länderspiel-Reis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.