Vor Bundesliga-Start : Davies zurück im Bayern-Training

Alphonso Davies ist vier Tage vor dem Bundesliga-Start des FC Bayern München in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

München | Der kanadische Fußball-Nationalspieler war nach einem Bänderriss am Fuß wochenlang ausgefallen. Auch Kingsley Coman war auf den Bildern zu sehen, die der deutsche Rekordmeister übermittelte. Coman hatte zuletzt nach einer Beckenprellung etwas kürzer treten müssen. Laut Medien fehlten am Montag die Weltmeister Lucas Hernández und Corentin Tolisso no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.