Ligue 1 : Debatte um Messi-Auswechslung - PSG-Coach: Ich entscheide

Majestätsbeleidigung? Trainer Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain rechtfertigt die Auswechslung von Superstar Lionel Messi beim 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon und verweist auf das Wohl des Teams.

Paris | Ungläubiger Blick, nach unten gezogene Mundwinkel und ein knapper Handschlag: Die Auswechslung des neuen PSG-Superstars Lionel Messi hat nicht nur in Frankreich für hitzige Debatten gesorgt. „Es sieht so aus, als hätten selbst seine Mitspieler den Wechsel nicht verstanden“, hieß es beim TV-Sender Fox in Brasilien. „Paredes und Rafinha sind es nicht...

