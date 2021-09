2. Liga : Derby-Wahnsinn: HSV gewinnt packendes Nordduell bei Werder

Diese Partie hätte es auch in der Ersten Liga geben können. Das Niveau im Nordderby ist auf keinen Fall schlechter als einige Spiele im Fußball-Oberhaus.

Bremen | Nach ihrem Sieg im hoch emotionalen Nordderby in Bremen liefen die HSV-Fußballer sofort vor ihre Fankurve und ließen sich von den mitgereisten Hamburger Anhängern feiern. Mit dem 2:0 (2:0) beim Erzrivalen Werder Bremen meldeten sich die Hamburger in der 2. Bundesliga zurück und schafften den Sprung in die Spitzengruppe. Für Werder bedeutete die bit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.