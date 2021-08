Zitate : Die Sprüche zum 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche zum 1.

Frankfurt am Main | Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt: „Wenn du 32 Prozent Zweikampfquote in der 1. Halbzeit hast, kannst du Dreier-, Vierer-, Fünfer- oder Fahrradkette spielen. Ist völlig egal.“ (Der neue Frankfurter Coach Oliver Glasner nach dem 2:5 seiner Mannschaft in Dortmund) „Er ist schon ein Paket“. (BVB-Kapitän Marco Reus über seinen Teamkoll...

