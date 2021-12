Ehemaliger Fußball-Profi : Diego Maradonas Bruder Hugo gestorben

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod des argentinischen Fußball-Stars Diego Maradona ist dessen Bruder Hugo nahe Neapel gestorben.

Monte di Procida | Der Ex-Fußball-Profi habe in seinem Haus in Monte di Procida, westlich der süditalienischen Großstadt Neapel, einen Herzinfarkt erlitten, sagte Maradona-Anwalt Angelo Pisani der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte entsprechende Medienberichte. Hugo Maradona wurde demnach 52 Jahre alt. Der SSC Neapel sprach der Familie Maradona in einer Mitteilung ...

