Premier League : „Disziplinarverstoß“: Aubameyang nicht mehr Arsenal-Kapitän

Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire/dpa

Wegen eines disziplinarischen Vergehens in der vergangenen Woche muss Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal jetzt die Kapitänsbinde abgeben.

London | Wie der Premier-League-Club aus London mitteilte, wird der Stürmer nicht länger die Kapitänsbinde der Gunners tragen und im kommenden Heimspiel gegen West Ham United am 15. Dezember nicht einmal im Kader stehen. „Wir erwarten von all unseren Spielern, insbesondere von unserem Kapitän, dass sie sich an die Regeln und Standards halten, die wir festge...

