Norwegische Tormaschine fehlt : Dortmund im Pech: Wochenlange Zwangspause für Haaland

Auch das noch. Nur wenige Tage nach der viel diskutierten 0:4-Schlappe in Amsterdam muss Borussia Dortmund den neuerlichen Ausfall von Haaland verkraften. Das erschwert die Bemühungen, möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Dortmund | Der bitteren Lehrstunde in der Champions League folgten schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. Bei Borussia Dortmund sorgt der neuerliche Ausfall von Erling Haaland für ähnliche Bestürzung wie das historische 0:4 am Dienstag in Amsterdam. „Erling war echt down. Dass er jetzt schon wieder ausfällt, ist nicht gut für uns und auch nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.