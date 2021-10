9. Spieltag : Dritter Saisonsieg: Bochum schlägt enttäuschende Eintracht

In der Bundesliga läuft es für Eintracht Frankfurt - abgesehen vom Sieg beim FC Bayern - weiterhin nicht. Beim VfL Bochum kassieren die Hessen die nächste Niederlage, der Aufsteiger freut sich über den zweiten Sieg nacheinander.

Bochum | Die Zuversicht von Trainer Oliver Glasner war nach dem Abpfiff in Bochum tiefer Enttäuschung gewichen - wieder einmal. Eintracht Frankfurt hat den Schwung aus dem Europapokal nicht in den Bundesliga-Alltag mitgenommen. Drei Tage nach dem gefeierten 3:1-Erfolg in der Europa League gegen Olympiakos Piräus kassierte Frankfurt am Sonntagabend eine 0:2 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.