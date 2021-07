Italien vs. England : London erwartet großes EM-Finale

Wer wird Europameister? Italien und England spielen am Sonntag vor 60.000 Zuschauern um den Titel. Die Sympathien im Wembley-Stadion sind klar verteilt - die Italiener dürfte das aber kaum stören.

London | Giorgio Chiellini grinste, als er in den Bus zum Flughafen einstieg. Trainer Roberto Mancini grüßte gut gelaunt die Kamerateams, die in der Sonne warteten. Zumindest nach außen hin entspannt machte sich die Squadra Azzurra auf zur großen Titelmission Richtung London. Im nervenaufreibenden Finale der Fußball-EM vor mehr als 60.000 Zuschauern am Sonn...

