Vor dem Endspiel in London : Das große EM-Finale: Wer spielt? Wer überträgt? Wer gewinnt?

Das Ende naht: 30 Tage nach dem Eröffnungsspiel in Rom steht am Sonntag das Finale der Fußball-EM an. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

London | Italien und England haben es geschafft - beide Nationalmannschaften spielen am Sonntag ab 21.00 Uhr um den EM-Titel. Der Weg ins Endspiel von London war weit. Weiterlesen: Alle Infos zur EM in unserem Liveblog Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich nach einer Niederlage gegen England schon im Achtelfinale verabschiedet. Deutsche Fans dürften...

