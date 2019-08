EM-Qualifikationsspiele : Medienbericht: Bundestrainer Löw beruft erstmals Freiburgs Luca Waldschmidt

Der Ex-HSV-Spieler Luca Waldschmidt schoss sich bei der U21-EM in den Vordergrund.

29. August 2019, 05:49 Uhr

Frankfurt/Main | Bundestrainer Joachim Löw wird Stürmer Luca Waldschmidt erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominieren. Wie das Magazin "Kicker" am Mittwoch berichtet, gehört der 23-Jährige zum Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland, das Löw am Donnerstag bekanntgeben wird. Eine Bestätigung der Personalie gab es vom DFB noch nicht.



Waldschmidt U21-EM-Torschützenkönig

Waldschmidt war mit sieben Treffern Torschützenkönig bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer und hatte somit maßgeblichen Anteil am zweiten Platz der deutschen Junioren-Auswahl bei dem Turnier in Italien. Seine gute Form bestätigte er mit zwei Elfmetertoren für den in der neuen Saison zweimal siegreichen SC Freiburg.

Nach dem Ausfall von Top-Torjäger Leroy Sané (Kreuzbandriss) braucht Löw Alternativen in der Offensive der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer versammelt sein Team am kommenden Montag in Hamburg. Mit zwei Siegen gegen Oranje und die bislang ebenfalls ungeschlagenen Nordiren würde man einen großen Schritt Richtung EM-Endrunde 2020 machen.