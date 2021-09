Liverpool-Legende : Ehemaliger englischer Weltmeister Roger Hunt ist tot

Der englische Fußball-Weltmeister und Liverpool-Legende Roger Hunt ist tot.

Liverpool | Der frühere Stürmerstar der Reds starb am Montagabend nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren, wie sein Ex-Club FC Liverpool mitteilte. „Roger Hunt steht in seiner Bedeutung für die Geschichte des FC Liverpool an zweiter Stelle, so viel ist klar“, sagte Trainer Jürgen Klopp: „Es ist eine wirklich traurige Nachricht. Leider kommt es uns in dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.