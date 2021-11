Stürmer-Talent : Einer der Allerbesten: Maurice Banach starb vor 30 Jahren

Er war Familienvater und ein hoffnungsvolles Stürmer-Talent: Maurice Banachs Weg in die Fußball-Nationalmannschaft war geebnet. Doch am 17. November 1991 verunglückte Banach im Alter von 24 Jahren tödlich.

Köln | Erich Rutemöller ist auch nach 30 Jahren immer noch hoch emotional. „Immer, wenn ich an der Unfallstelle vorbeifahre, spreche ich ein kleines Gebet“, erzählt der langjährige Bundesliga-Trainer: „Immer noch, nach all den Jahren.“ Die betreffende Unfallstelle liegt auf der A1 in Höhe Remscheid. Hier verunglückte am Mittwoch vor 30 Jahren der Fußball-...

