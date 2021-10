Nach Sieg gegen Piräus : Eintracht-Coach Glasner: „Schwung mitnehmen“

Eintracht Frankfurt hat mit dem 3:1 gegen Olympiakos Piräus die Tabellenspitze der Gruppe D in der Europa League übernommen. Nach dem Auftritt gegen Hertha gelang dies mit der besten Saisonleistung.

Frankfurt am Main | Cheftrainer Oliver Glasner war nach dem glanzvollen 3:1 (2:1)-Erfolg von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus beeindruckt und erleichtert. „Ich bin zufrieden, besonders über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind“, sagte der Österreicher am Donnerstag. Schließlich war es nach der schlechtesten Leistung fünf Tage ...

