Bundesliga : Eintracht Frankfurt beklagt 45 Millionen Euro Verlust

Eintracht Frankfurt hat in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 einen Verlust von 45 Millionen Euro zu beklagen, teilte der Fußball-Bundesligist mit und verwies auf die Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie.

Frankfurt am Main | In der Saison 2020/21 gab es einen Verlust von 36,1 Millionen Euro bei einem Umsatz von 160,4 Millionen Euro. In der Spielzeit 2019/20 hatte die Eintracht Fußball AG noch 278,1 Millionen Euro Umsatz und einen Gewinn nach Steuern von 18,7 Millionen Euro verzeichnet. Vor Ausbruch der Pandemie hatte man aber mit rund neun Millionen Euro mehr kalkulier...

