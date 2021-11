Europa League : Eintracht Frankfurt in Piräus ohne Kostic und Hrustic

Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) ohne Filip Kostic und Ajdin Hrustic auskommen.

Frankfurt am Main | Der Flügelflitzer und der Mittelfeldspieler traten die Reise nach Athen nicht mit an, nachdem sie bereits beim Abschlusstraining in Frankfurt verletzt gefehlt hatten. Verzichten müssen die Hessen zudem auf Stürmer Gonçalo Paciência und Defensivmann Christopher Lenz, die jeweils mit Muskelverletzungen ausfallen. Die Eintracht führt die Gruppe D mit sie...

