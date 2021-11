WM-Qualifikation : Elfer verschossen: Italien droht Spitzenplatz zu verlieren

Wegen eines verschossenen Elfmeters kurz vor Schluss muss Fußball-Europameister Italien weiter um seine Teilnahme an der WM 2022 bangen.

Roma | Die Azzurri kamen in der Qualifikation gegen die Schweiz nur zu einem 1:1 (1:1) und können am letzten Spieltag im Fernduell mit den Eidgenossen noch vom Spitzenplatz verdrängt werden. Nur dieser sichert das direkte WM-Ticket für Katar im nächsten Jahr - als Gruppenzweite müssten die Italiener in die gefährlichen Playoffs. Das Team von Nationaltrain...

