Rettungskräfte ohne Hoffnung : Verschollener Fußballer Sala: Flugzeug gehörte wohl Spielerberater

Zwei Tage nach dem Verschwinden des Kleinflugzeugs über dem Ärmelkanal scheint jegliche Hoffnung geschwunden.

von dpa und Gregory Straub

24. Januar 2019, 09:13 Uhr

Guernsey | Der bei einem Flug über den Ärmelkanal verschollene Fußballer Emiliano Sala kann nach Ansicht der Rettungskräfte nicht mehr lebend geborgen werden. Das erklärte der Luftrettungsdienst Channel Islands Airsearch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Nach mehr 40 Stunden im Wasser gebe es zu gut wie keine Überlebenschancen für den 28-jährigen Argentinier und seinen Piloten, sagte eine Sprecherin am Mittwochnachmittag. Es handle sich nunmehr um eine Bergungsaktion.

Noch am Mittwochmorgen hatte die Polizei in Guernsey nicht ausgeschlossen, dass sich Sala und sein Pilot in einem Rettungsfloß, an Land oder an Bord eines Schiffes befinden. Mehrere Flugzeuge und ein Hubschrauber sowie ein Rettungsschiff waren am Mittwoch im Einsatz, teilte die Polizei mit. Auch Satelliten- und Handydaten würden ausgewertet. Doch bis zum Abend konnte keinerlei Hinweis auf das vermisste Flugzeug entdeckt worden. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche unterbrochen. Ob sie am Donnerstag wieder aufgenommen wird, solle am Morgen entschieden werden, teilte die Polizei mit.



Die einmotorige Propellermaschine, mit der Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff unterwegs war, verschwand am Montagabend von den Radarschirmen. Sala äußerte in einer Sprachnachricht die Sorge, das Flugzeug könne verunglücken. Der ehemalige Angriffsspieler des FC Nantes war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Wie deren Präsident Mehmet Dalman dem Nachrichtenportal "Wales Online" mitteilte, sei Salas neuer Verein nicht in die Organisation des Fluges involviert gewesen. "Wir hatten mit dem Spieler gesprochen und ihm angeboten, für ihn einen Flug zu organisieren." Offenbar hatte Sala seine Reise nach Wales aber bereits selbst organisiert.



"Ich kann kategorisch ausschließen, dass Cardiff City etwas mit dem Flugzeug zu tun hatte", sagte Dalman. Nach bisherigen Erkenntnissen gehört die vermisste Maschine einem Spielerberater, dem Briten Willie McKay, das berichtet die Zeitung "Times". Dieser sei zwar nicht der Berater von Sala, sei jedoch in den Deal mit Cardiff involviert gewesen. Pilot der Maschine soll nach Angaben der Polizei der Engländer Dave Ibbotson gewesen sein. Dieser habe Sala mutmaßlich bereits am vergangenen Samstag von Cardiff nach Nantes geflogen.

Erst vor wenigen Tagen war Salas Wechsel vom FC Nantes zu Cardiff City bekanntgeworden. Am Dienstagabend hatten sich Hunderte Anhänger des westfranzösischen Vereins in der Innenstadt von Nantes versammelt, um Blumen niederzulegen, wie der Radiosender Franceinfo berichtete. "Wir sind sehr besorgt um die Sicherheit von Emiliano Sala", sagte der Vorsitzende von Cardiff City, Mehmet Dalman, der britischen Zeitung "Guardian".