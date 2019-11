Nach Aus bei den Bayern : Emotionaler Tweet: Eintracht Frankfurt tröstet Ex-Coach Niko Kovac

Nach der Entlassung bei Bayern München erinnert Eintracht Frankfurt seinen Ex-Trainer Niko Kovac an bessere Zeiten.

Avatar_prignitzer von dpa

04. November 2019, 16:06 Uhr

Frankfurt/Main | Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinem Ex-Trainer Niko Kovac nach dessen Aus bei Bayern München Trost gespendet. "Hier in Frankfurt leuchtet dein Stern heller als im Süden, Niko. Du wirst deinen Weg gehen, Pokalsiegercoach", schrieben die Hessen am Montag bei Twitter und posteten dazu ein Kovac-Foto vom Empfang auf dem Frankfurter Römer nach dem Pokal-Triumph 2018 gegen die Bayern.

Zum Thema: Mourinho, ten Hag, Klose: Welcher Trainer passt zu den Bayern?





Kovac war im Sommer vergangenen Jahres von der Eintracht zum Rekordmeister nach München gewechselt. Am Sonntagabend hatten sich die Bayern nach dem 1:5-Debakel am Vortag in Frankfurt von dem 48-Jährigen getrennt.