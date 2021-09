Fußball in England : England: Haftstrafe für Fan wegen rassistischer Beleidigung

Ein Fan des englischen Fußball-Zweitligisten West Bromwich Albion muss für acht Wochen ins Gefängnis, weil er Westbroms Mittelfeldspieler Romaine Sawyers im Internet rassistisch beleidigt hat.

Birmingham | Das entschied ein Gericht in Birmingham. Der 50-Jährige hatte den in Birmingham geborenen Sawyers, der für die Nationalmannschaft von St. Kitts und Nevis spielt, in einer Facebook-Gruppe verunglimpft. Neben der Haftstrafe muss der Verurteilte 500 Pfund (ca. 580 Euro) an Sawyers und die Prozesskosten in gleicher Höhe bezahlen. Außerdem belegte ihn W...

