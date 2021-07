Transfers : England-Profi Börner vor Wechsel nach Hannover

Nach einer wochenlangen Hängepartie steht der Wechsel des Abwehrspielers Julian Börner von Sheffield Wednesday zu Hannover 96 nun kurz bevor.

Hannover | Der Fußball-Zweitligist gab am Sonntag bekannt, die letzten Modalitäten mit dem englischen Club und dem ehemaligen Bielefelder geklärt zu haben. Der 30 Jahre alte Börner muss sich nach seiner Einreise in Deutschland aber zunächst in Quarantäne begeben, ehe die sportmedizinische Untersuchung und die Vertragsunterschrift erfolgen können. Der erfahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.