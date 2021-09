WM-Qualifikation : Ersatzflieger da: Nationalteam auf dem Weg in die Heimat

Gut sieben Stunden nach der ursprünglich geplanten Landung in Frankfurt am Main hat die Fußball-Nationalmannschaft nach einem erzwungenen Zwischenstopp im schottischen Edinburg endlich ihre Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel in Island fortsetzen können.

Reykjavík | „Wir sitzen nun im Ersatzflieger. Geht gleich los nach Frankfurt und München“, hieß es Donnerstagmittag auf dem Twitter-Konto des Teams. „Weiterhin mit im Gepäck: 9 Punkte aus 3 Spielen“, lautete ein mit einem Augenzwinkern versehener Zusatz. Die Ersatzmaschine musste erst nach Edinburgh kommen. Sie sollte die DFB-Delegation, Spieler, den Trainerstab ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.